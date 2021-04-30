Karslı kadınlar ramazan ayında tandırları yöresel lezzetler için yaktı

AA

Tandır kullanımının yaygın olduğu Kars'ın Akyaka ilçesindeki kadınlar, ramazan ayında imece usulü tandırda yemek hazırlama geleneğini yüzyıllardır yaşatıyor.

AA'nın haberine göre Camuşlu köyündeki kadınlar, ramazan boyunca katmer, kete, sarma, börek, pişi, gagala, kaz ve tandır ekmeğini, öğle saatlerinde yaktıkları tandırlarda iftar ve sahur sofraları için imece usulü hazırlıyor.

Tandırın yakılarak hazır hale getirilmesinden ekmek, kete ve kazın pişirilmesine kadar büyük emek isteyen işlerde ev kadınları hünerlerini sergiliyor. İçinde tezek ve odun yakılan tandırda, önce ekmek ve kete daha sonra ise yöresel yemekler pişiriliyor.

Köylülerden Zekiye Yılmaz, ramazan ayında sofraları özenle hazırladıklarını söyledi.

Tandır başında ekmek ve kete yaptıktan sonra yemekleri pişirmeye geçtiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kars ketesini yaylalardan toplanan yağlarla yapıyoruz. Ketelerimiz çok lezzetli ve tok tutuyor. Tabii bu lezzetini doğallıktan alıyor çünkü yaylada yaptığımız sarı yağları ketede kullanıyoruz. Kullandığımız yumurta ve süt hepsi doğal, bunları kete yapımında kullanıyoruz. İsteyenlere tatlı kete de yapıyoruz, herkesin damak tadına göre ketelerimiz oluyor. Tandırda ketelerimizi pişirmeden önce lavaşlarımızı çekiyoruz, daha sonra kalın ekmek yapıyoruz. Son olarak ketelerimizi pişiriyoruz, sahur ve iftarda sofralarımızı süslüyor."

Antika Gegöz de ramazanda kadınlarla toplanıp lavaş ve kete pişirdiklerini belirterek, "Kars ketesi organik yağdan yapılıyor, yumurtalar organik, daha lezzetli oluyor. Ramazanda kete tok tuttuğu için en çok sahurda tüketiliyor. Bunların yanında meşhur Kars kazını yapıyoruz, bu ayı bereketli bir şekilde geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında il dışındaki birçok akrabalarına kete gönderdiklerini dile getiren Gegöz, bu ayı paylaşarak daha güzel geçirdiklerini anlattı.