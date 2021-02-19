Karslı Nazım Koç'tan aşı ekibine meyle çaldığı

Kırşehir'de bir ayda 20 yaralı sokak ve yaban hayvanı tedavi edildi

AA

İl Sağlık Müdürlüğünce doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan aşı ekibi, köylerde yaşayan ve hastaneye gelemeyenlere hizmet vermek için olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini fedakarca yürütüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ücretsiz yapılan aşılama faaliyetini sürdüren ekipler, Selim ilçesine bağlı Eskigazi köyünde yaşayan 74 yaşındaki Koç'u evinde aşıladı.

Aşı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Koç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık çalışanları ve kurtarıcılarına teşekkür ederim. Bana bugün koronavirüs aşısı yaptığınız için mutluyum, gururluyum ve sizin canınıza kurban olurum. Türkiye'nin al bayrağına kurban olurum." dedi.

Koç daha sonra sağlık çalışanlarına meyle "Ölürüm Türkiye'm" türküsünü çaldı.