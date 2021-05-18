İHA

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Boyuntaş köyü ve Arpaçay Küçükçatma köyü karantinaya alınmış olup köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.