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Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı

Kars'ta tatlı su kefalleri, yumurtalarını durgun sulara bırakmak için akıntıya karşı mücadele ettikleri ölüm göçüne başladı.

Kars’ta balıkların
Kars’ta balıkların "ölüm" göçü başladı
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İHA

Her yıl mayıs ayında Kars’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan HES Barajı önüne gelen binlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkmaya çalışıyor. Önüne çıkan engelleri atlayarak geçmeye çalışan balıklar kameralara yansıdı.

"SABAHTAN BERİ ONLARI İZLİYORUZ"

İstanbul’dan geldiğini ifade eden Sadrettin Akkay, “Burada gezerken balıkların göçünü gördüm, yumurtalarını bırakıyorlar. Çok dikkatimi çekti. Sürekli izliyoruz, ne kadar güzel bir manzara böyle bir manzarayı izlemek her insana nasip olmaz. Seneye tekrar gelmeyi düşünüyorum. Böyle güzelliği gördüm. Balıklar sürekli atlıyor, sabahtan beri onu izliyoruz” dedi.

KİLOMETRELERCE YOL BARAJ ÖNÜNDE SON BULUYOR

Kars Çayı boyunca akıntılarla mücadele eden ve onlarca balığın martılara ve çeşitli etkenlere maruz kalarak öldüğü göç, baraj tribünleri önünde son buluyor. Baraj tribünleri önüne kadar gelen balıklar, buradan yukarı çıkamıyor. Baraj tribünleri önünde sıkışıp kalan balıklar, yumurtalarını bu bölgede bırakıyor.

Öte yandan yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise atlayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne göçü ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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