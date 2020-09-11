Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Karsta kamu personeli kurum binalarına "HES kodu"yla girecek

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu personelinin, çalıştıkları kurumlara girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını kullanacağı bildirildi

Kars
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda, kentteki tüm kamu personeli çalıştıkları kuruma HES kodunu kullanarak girecek.

Gerek görülen durumlarda ise vatandaşlar da bu kodu kullanarak kurum binalarına alınacak.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, HES kodunun, kurum ve kuruluşları ziyaret ve işlemler için başvuran kişilerde Kovid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmaya yarayan bir uygulama olduğunu aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İmmün yetmezliği nedir? İmmün yetmezliği belirtileri hakkında bilgiler
GÜNDEMİmmün yetmezliği nedir?
MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu ile yakalanan İsa Özer tutuklandı
GÜNDEMUkrayna'da yakalanan PKK'lı terörist İsa Özer ...
Habertürk Grafik Haber
GÜNDEMHabertürk Grafik Haber
MEB son dakika okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEMMEB son dakika okullar ne zaman açılacak?
Van'daki operasyonda bir yüzbaşı ile iki uzman çavuş şehit oldu
GÜNDEMVan'dan acı haber: 3 şehit!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ertuğrul Gazi mesajı
GÜNDEMBahçeli'den Ertuğrul Gazi mesajı
Koronavirüs tablosu 11 Eylül! Bugün Türkiye koronavirüs vaka ve vefat edenlerin sayısı kaç?
GÜNDEM11 Eylül koronavirüs tablosu!
Bakan Kurum: Depremze konutları 9 ayda tamamlanacak
GÜNDEMBakan Kurum: Depremze konutları 9 ayda tamamlanacak
Son dakika haberi! Ankara'da mesai saatlerine korona düzenlemesi! - Haberler
GÜNDEMAnkara'da mesai saatlerine korona düzenlemesi!
Sıcaklık 40'a ulaştı! Sosyal mesafe kalmadı!
GÜNDEMSıcaklık 40'a ulaştı! Sosyal mesafe kalmadı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X