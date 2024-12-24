Karsu Dönmez: Neyse ki, hala birkaç ayım var

Karsu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Az önce arkadaşım Jenny’yi aradım ve ‘Sanırım bebek için her şeyden fazlasıyla aldım…’ dedim. Bana güldü ve ‘Kız, sana gerçekten neye ihtiyacın var, neye yok, anlatayım’ dedi. Bu benim için o kadar yeni bir şey ki… Müzik, beste yapma, yemek pişirme, planlama ve çok çalışmak konusunda çok şey biliyorum, ama bebekler? Neyse ki, hala birkaç ayım var! Sizce en önemli tavsiye ne olurdu?”

Fotoğraflar: Instagram