Karsu Dönmez: Neyse ki, hala birkaç ayım var
İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, heyecanını ve karışıklığını bebeği için yaptığı hazırlık fotoğrafıyla dile getirdi; "Bu benim için o kadar yeni bir şey ki"
Şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı eşi Mike Schrama ile geçtiğimiz temmuz ayında hayatını birleştirmiş ve kısa bir süre önce hamile olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.
Mike Schrama, geçtiğimiz ay düzenlenen 46. İstanbul Maratonu’na katılmış ve Karsu da eşine bir pankart hazırlamıştı. Pankartta, “Mike baba bravo. Oğlun ve Karsu” ifadelerine yer veren şarkıcı, bu paylaşımla erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.
Anne olmak için gün sayan Dönmez, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bebeği için hazırlık sürecine dair samimi bir paylaşım yaptı.
Karsu, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Az önce arkadaşım Jenny’yi aradım ve ‘Sanırım bebek için her şeyden fazlasıyla aldım…’ dedim. Bana güldü ve ‘Kız, sana gerçekten neye ihtiyacın var, neye yok, anlatayım’ dedi. Bu benim için o kadar yeni bir şey ki… Müzik, beste yapma, yemek pişirme, planlama ve çok çalışmak konusunda çok şey biliyorum, ama bebekler? Neyse ki, hala birkaç ayım var! Sizce en önemli tavsiye ne olurdu?”
Fotoğraflar: Instagram