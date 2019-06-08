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Karsu'nun performansı beğeni topladı

Karsu Dönmez, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteğiyle Litvanya'daki 25'inci Klaipeda Caz Festivali'nde konser verdi

Karsu Dönmez

Karsu Dönmez, yurt dışında verdiği konserlerle Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyor. Piyanist ve besteci Karsu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteğiyle Litvanya'daki 25'inci Klaipeda Caz Festivali'nde de bir konser verdi.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan, Klapedia Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas, yurt dışındaki vatandaşlar ve Türk öğrencilerin de yer aldığı konserde Karsu Dönmez, ekimde çıkacak olan yeni albümündeki eserlerini de seslendirdiği performansıyla büyü  k beğeni topladı.

 

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