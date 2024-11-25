Kartal 1 ayda düştü!
Beşiktaş, Göztepe yenilgisiyle üst üste 4. puan kaybını yaşadı. Zirvenin 13 puan gerisine düşen Beşiktaş 1 aylık süreçte hem savunmada hem de hücumda düşüşe geçti.
Süper Lig'de ilk 8 maçını 6 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen Beşiktaş, Galatasaray yenilgisinin ardından ilk yenilgisini alırken sonrasında da galibiyeti unuttu.
Son 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, bu süreçte hem savunmada hem de hücumda büyük düşüş yaşadı.
İlk 8 maçında 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligin en az gol yiyen takımlarından olurken son 4 maçında ise kabusu yaşadı.
Beşiktaş 4 maçta kalesinde 9 gol gördü. Gol yeme ortalaması ise maç başına 0.6'dan 2.2'ye yükseldi.
Evindeki ilk 4 maçı kazanan siyah-beyazlılar 3 gol yerken üst üste kaybettiği Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında ise sahasında toplamda 7 golü kalesinde gördü.
Benzer tabloyu hücumda da yaşayan Beşiktaş, 8 maçta rakip filelere 17 gol atarken son 4 maçta 4 gol atabildi.