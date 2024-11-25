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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kartal 1 ayda düştü! - Beşiktaş Haberleri

        Kartal 1 ayda düştü!

        Beşiktaş, Göztepe yenilgisiyle üst üste 4. puan kaybını yaşadı. Zirvenin 13 puan gerisine düşen Beşiktaş 1 aylık süreçte hem savunmada hem de hücumda düşüşe geçti.

        Giriş: 25.11.2024 - 13:07 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:07
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        Süper Lig'de ilk 8 maçını 6 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen Beşiktaş, Galatasaray yenilgisinin ardından ilk yenilgisini alırken sonrasında da galibiyeti unuttu.

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        Son 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, bu süreçte hem savunmada hem de hücumda büyük düşüş yaşadı.

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        İlk 8 maçında 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligin en az gol yiyen takımlarından olurken son 4 maçında ise kabusu yaşadı.

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        Beşiktaş 4 maçta kalesinde 9 gol gördü. Gol yeme ortalaması ise maç başına 0.6'dan 2.2'ye yükseldi.

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        Evindeki ilk 4 maçı kazanan siyah-beyazlılar 3 gol yerken üst üste kaybettiği Kasımpaşa ve Göztepe maçlarında ise sahasında toplamda 7 golü kalesinde gördü.

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        Benzer tabloyu hücumda da yaşayan Beşiktaş, 8 maçta rakip filelere 17 gol atarken son 4 maçta 4 gol atabildi.

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        Maç başına 2.1 gollük ortalaması, 1'e düşen siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst da bu düşüşe engel olamadı.

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        Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerken Fenerbahçe'nin de 8 puan arkasında kaldı.

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