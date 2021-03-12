Süper Lig’in 30. haftasına 1 maçı eksik olmasına karşın 2 puan farkla lider giren Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında Larin, Welinton ve Josef’in golleriyle 3-2 kazandı ve puan farkını 5’e yükseltti. Başakşehir’i son olarak 9 Kasım 2014 yılında Demba Ba ve Kerim Frei’ın golleriyle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı. 7 sezon sonra rakibi karşısında 3-2 kazanan Kara Kartal, zirvede de puan farkını artırmayı başardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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