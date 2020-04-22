Kartal Belediyesi’nden 23 Nisan’a özel bandolu konser

Batman’da bir bölge daha karantinaya alındı

AA

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar için özel etkinlikler düzenleyerek kutladı.

Etkinlikler kapsamında bando ekibi, üstü açık gezi otobüsüyle ilçeyi turlayarak marşlar ve şarkılar çalarak bir konser verdi.

Çocukları sevince boğan süper kahraman ve prenses kostümü giyen animatörler de otobüsteki yerini aldı.

Bando takımı tarafından sokak sokak dolaşılarak verilen mini konserler sırasında ilçe sakinleri de camlara ve balkonlara çıkarak marşlara ve sevilen çocuk şarkılarına coşku ile eşlik etti.

Belediye görevlileri, mini konserler sırasında evlerinden alkışları ile destek olan çocuklara Türk bayrakları hediye etti.