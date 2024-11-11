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        Kartal'da bir dairenin balkonu çöktü

        Kartal'da, 3 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 23:46 Güncelleme: 11.11.2024 - 23:46
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        Kartal'da bir dairenin balkonu çöktü
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        Atalar Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda çökme meydana geldi.

        Çökme nedeniyle beton parçaların bir kısmı alt kattaki dairenin balkonuna, bir kısmı da yola düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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