Kartal'da denizden el bombası çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Kartal'da Dragos Sahili'nde, saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde bir el bombası olduğunu fark etti. DHA'nın haberine göre, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı. Denizde bulunan el bombasını imha etmek üzere bölgeye Sualtı Savunma Komandoları (SAS) sevk edildi.