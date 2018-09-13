Kartal'da kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin camına çarparak içeri girdi. Kaza,Karlıktepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen otomobilin sürücü Baran Gülsoy direksiyon hakimiyetini kaybetti.

DHA'nın haberine göre; sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımı aşarak yol kenarında bulunan bir kadın kuaförüne girdi. İhbar üzerine olay yeine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAYAN KUAFÖRÜNDE 50 BİN LİRA MADDİ HASAR

Otomobilin sürücüsü Baran Gülsoy kaza yaptıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahale etmesini istemedi ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Polis ekipleri kaza yerinde bir süre inceleme yaptı.

Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla iş yerinden çıkarılarak çevredeki bir otoparka çekildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kuaförde yaklaşık 50 bin TL'lik maddi hasar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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