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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Kartal'da mazot yüklü tanker ile beton mikseri çarpıştı

        Kartal'da mazot yüklü tanker ile beton mikseri çarpıştı

        İstanbul'un Kartal ilçesinde aynı yönde ilerleyen mazot yüklü tanker, beton mikserine çarptı. Mazot tankeri aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler hafif yaralanırken, çıkan dumanlara itfaiye ekipleri müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:52
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        Mazot tankeri ile beton mikseri çarpıştı
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        Kartal'da mazot yüklü tanker ile beton mikseri çarpıştı. Savrulan tanker, önce beton bariyerlere ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Bir kişinin yaralandığı kazada, yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Kartal- Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; TEM istikametine ilerleyen Aydın Özdemir'in kullandığı mazot yüklü tanker, aynı yönde ilerleyen Servet Aksu yönetimindeki beton mikseriyle çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle tanker önce beton bariyerlere daha sonra beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        ALEVLER YÜKSELDİ

        Kazada tanker şoförü yaralanırken tankerden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tanker yanmadan duruma müdahale etti.

        Yaralı Aydın Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi hastanede devam eden Özdemir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        TRAFİK DURDU

        Kazada tankerin çarptığı beton aydınlatma direğinin ters istikamete devrilmesi sonucu trafikte aksama yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Direğin yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #trafik kazası
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        #kartal
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