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Haberler Gündem Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı
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Kartal'da mobilya atölyesi yangın paniği

İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü

Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı
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DHA

İstanbul Kartal'da mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, yangın saat 04.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan ve mobilya atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YOĞUN ÇABA HARCADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerinin kapılarının kapalı olması nedeniyle içeri girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, sokaklardan uzattıkları merdiven araçları ile yangına müdahale etti. Yangın bitişikte bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin mobilya atölyesindeki soğutma çalışmaları uzun süre devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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