Kartal'da mobilya atölyesi alev alev yandı

İstanbul Kartal'da mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

DHA'nın haberine göre, yangın saat 04.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan ve mobilya atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.