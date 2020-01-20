İHA

İstanbul'un Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atalar Mahallesinde bulunan bir evden uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri, takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Çağdaş Mahmut D. (26),Yaren M. (21),Damla K. (22) ve Kaan Can S. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve evin önünde bulunan otomobilde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 361 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek, 20 mermi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 3 bin 170 lira ele geçirildi.

Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüphelilerin ifadelerinde, evde bulunan uyuşturucu maddelerin Salih T. (21) ve Ozan D. (26)'ye ait olduğunu söyledi. Salih T., Salı günü Yakacık Kartal Caddesi'nde, Ozan D. ise Perşembe günü Atalar Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağdaş Mahmut D., Yaren M., Damla K. ve Kaan Can S. serbest bırakılırken Salih T. ve Ozan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.