Kartal'daki çöken bina davasında bilirkişi raporu alınacak

AA

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı. Çöken binada hayatını kaybedenlerin yakınları ile bazı yaralı kurtulan müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Savunması alınan sanıklardan T.K., 2000 yılında 2 ay kadar Orhantepe Mahallesi'nde mıntıka mühendisi olarak görev yaptığını, binanın yapımı aşamasında hiçbir belgede imzası, kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Sanık İ.Ç., 1998-2002 yılları arasında Kartal Belediyesinde imar müdürü olarak görev yaptığını kaydederek, "Ben göreve gelmeden 6-7 yıl önce bina yapılmış. Binanın yapımı ile ilgili benim bir bilgim yoktur. Ben görevden ayrılalı 20 yıl oldu. Olayda bir kusurum olmadığından beraatimi talep ederim." dedi.

Sanıklardan A.K., 1999-2003 yılları arasında Kartal'da imardan sorumlu belediye başkan yardımcılığı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bina 1992 yılında ruhsat almış, 1994-1995 yıllarında bitirilmiş ve insanlar içinde oturmaya başlamıştır. Başlarken bile mevcut projesinden 41 metrekare büyük başlamıştır. Bu bina ruhsata aykırı olduğundan dolayı muttali olduğumdan yıkım kararı alınıp ruhsatın iptal edilmesi gerekirdi. 1999, 2000 ve 2001 yıllarında Kartal'da bulunan 17 bin binaya genel olarak vatandaşlara binalarını yapı denetim firmalarına veya üniversitelere kontrol ettirmeleri için bir uyarı yazısı yazmıştık. Bu yazdığımız yazıdan dolayı müfettiş hakkımda ön inceleme istemiştir. Bu binaya muttali olsaydık, mutlaka para cezası ve yıkım kararı alırdık. Yıkım kararı alınsa dahi içerisinde fiilen insanlar oturduğu için mahkemelerin bu bina ile ilgili tahliye kararı vermesi mümkün değildi. Dolayısıyla beraatimi talep ederim."

Söz verilen diğer sanıklar da olayda herhangi bir sorumluluklarının olmadığını iddia ederek, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini söyledi.

Bir kısım müştekilerin avukatı Ferda Aksu Ersin, suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanması yönünde karar verilmesini talep etti.

Sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun avukatı Rohat Kırak, Mimarlar Odası'na yazılan yazıya cevap verildiğini ifade ederek, "İlgili yazı gereğince müvekkilimin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu yazı soruşturma aşamasında gelseydi, müvekkil haksız yere tutuklu kalmayacaktı ve hakkında takipsizlik kararı verilerek tanık sıfatı ile dosyada yer alacaktı. Müvekkilim hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ederiz." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uğur Mısırlıoğlu hakkında imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

Delillerin toplanmasının ardından sanıkların kusur durumunun tespiti için dosyanın resen seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- 21 kişi hayatını kaybetmişti

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019'da saat 15.59 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu işlediği gerekçesiyle ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bu davanın açılmasının ardından, haklarında ayrı bir soruşturma başlatılan binanın ruhsatının alındığı 20 Ekim 1992 yılından çöktüğü 6 Şubat 2019'a kadar geçen dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mıntıka mühendisleri ve şeflerinden oluşan 31 sanık hakkında ise ayrı iddianame hazırlandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince, yargılaması süren dosya ile birleştirilmesine karar verilen iddianamede, 31 sanık hakkında da "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.