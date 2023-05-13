İstanbul Kartal, Maltepe, Ataşehir seçimi sonuçları ve oy oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YSK tarafından açıklanan verilere göre 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanma işlemlerini 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 ile saat 17:00 arasında yapabilecek. Türkiye’de en çok seçmen sayısına sahip olan illerin başında yer alan ve 3 farklı bölgeye ayrılan İstanbul’da ise 30 bin 802 sandıkta 11 milyon 350 bin 971 kişi oy kullanacak. Yaşadığı ilçedeki son durumu takip etmek isteyenler “Kartal, Maltepe, Ataşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?” sorusuna yanıt arıyor. Kartal, Maltepe, Ataşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri sonuçları YSK tarafından açıklanacak ve Habertürk’ün seçim sonuçları sayfası üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Genel Seçimleri Kartal, Maltepe, Ataşehir Seçim Sonuçları…