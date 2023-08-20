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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal’da eski müşteri dehşeti: Karavanda silahlı saldırı

        Kartal’da eski müşteri dehşeti: Karavanda silahlı saldırı

        Kartal'da oto tamircide karavan içerisinde tamirat yapan personel, eski müşterisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırıya uğrayan oto tamircisi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 11:07
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        Kartal’da bir oto tamircide çalışan personel, eski müşterisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, oto tamirciye girdiği esnada karavan içerisinde tamirat yapan şahsa 2 el ateş açtı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken kurşunların hedefi olan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

        Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, oto tamircide çalışan Ekrem Esen isimli personel, karavan tamiratı yaptığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen eski müşterisinin silahlı saldırısına uğradı.

        Olay yerine araç ile gelen eli silahlı saldırgan, Esen’in karavan içerisinde tamirat yaptığı sırada araç içerisine girerek 2 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Esen, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Esen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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