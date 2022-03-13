Kartal’ın gözü ilk 4’te

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta hedef 3 puan. Bu sezon Avrupa’da doludizgin giden ancak ligde beklentilerin altında kalan Galatasaray karşısında kazanmak isteyen Önder Karaveli’nin ekibi, bu deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor. En son 2016-2017 sezonunda Anderson Talisca’nın frikik golüyle Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, son 4 sezonda ise rakibine 3 kaybedip 1 kez berabere kaldı.