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        Haberler Gündem Güncel Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:21
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        Türkiye'nin Bolu ilinde önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.

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        Kar yağışıyla kayak merkezinin çevresi beyaza büründü.

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        Kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetre olduğu kayak merkezinde, yağışın gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

        #kartalkaya
        #kar yağışı
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