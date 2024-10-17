Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 17.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:21
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Türkiye'nin Bolu ilinde önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.
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Kar yağışıyla kayak merkezinin çevresi beyaza büründü.
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Kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetre olduğu kayak merkezinde, yağışın gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
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