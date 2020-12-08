Kartalkaya yeni sezon için kar yağışı bekliyor

AA

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 2 bin yatak kapasiteli toplam 6 otelde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar tamamlandı.

Oteller, tesis içlerinde ve pistlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda gerekli çalışmaları yaptı. Daha önceki yıllarda aralık ayının ikinci haftasında açılan sezon, kar yağışının henüz gerçekleşmemesi nedeniyle 25 Aralık'a ertelendi.

Kayak merkezine konaklamak ve günübirlik tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatilin tadına varacak.

Önceki yıllarda yeni yıla havai fişekler ve canlı müzik eşliğinde girilen Kartalkaya'da, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğlence düzenlenmeyecek.

- "Rus tatilcilerin tercihi Bolu Kartalkaya olacak"

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartalkaya'da kar yağışının olmadığını ifade ederek, "On gün içerisinde ciddi bir kar yağışı bekliyoruz. Yağan karla beraber de kayak başlayacak. Sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Rusya'dan çok ciddi bir tatilci beklediklerini anlatan Ergül, "Bu konuda gerekli görüşmelerimiz oldu ve Rus tatilcilerin tercihi Bolu Kartalkaya olacak. Yerli misafirlerimizin de ilgisi çok iyi." ifadelerini kullandı.

Ergül, kayak merkezinde bulunan otellerde maske, mesafe ve hijyen konusunda tedbirlerin alındığını belirterek, misafirler için bütün hazırlıkları yaptıklarını, tatilcileri beklediklerini söyledi.

Kayak sezonunu 15 Aralık'ta açmayı düşündüklerini vurgulayan Ergül, "Kar yağışının gecikmesinden dolayı biz Grand Kartal Otel olarak kayak sezonunu 25 Aralık tarihinde açacağız. Kar yağışında bir gecikme var. " ifadelerini kullandı.

Ergül, yılbaşı eğlencesi yapılmayacağını da vurgulayarak, kayak sporunun tam da salgına göre, insanların dışarıda sosyal mesafeyi koruyarak yapabileceği bir spor olduğunu sözlerine ekledi.

Bölgedeki Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, sezon öncesinde pistlerde bakım onarım çalışması yapıldığını, otellerde ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Beklenen kar yağışının olmadığını ifade eden Avcı, "Pistlerde kar olmadığı için yapay karlama sistemi ile karlama yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Biz de sezonu 18 Aralık tarihinde açmayı planladık." dedi.