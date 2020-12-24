Kartalkaya yeni sezona hazır

AA

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kayak merkezinde yapay karlama makineleri de aralıksız çalışıyor. Pistlerde yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.

Günübirlik tatil için Kartalkaya'ya aileleriyle gelenler, kızakla kayarak yürüyüş yaparak ve kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Sezon açılışı yetersiz kar yağışı nedeniyle 25 Aralık'a ertelenen kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 6 otel hazırlıklarını tamamladı.

İşletmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otel içerisinde ve pistlerde önlemler aldı.

Konaklamak için otele gelecek tatilcilerin girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılacak ve ateşleri ölçülecek.

- "Tedbirlerimizi en üst seviyede aldık"

Kayak merkezinde bulunan Dorukkaya ve Kaya Palazzo otellerinin genel müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesis ve pistlerde tüm hazırlıkların tamamlandığını sezonun yarın açılacağını ifade etti.

Pistlerde yapay karlamayla birlikte bir metreye yakın kar olduğunu aktaran Avcı, "Tüm pistlerimiz açık. Kovid-19 kapsamında otel içerisinde ve pistlerimizde en üst seviyede tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimizin HES kodu sorgulamasını yapacağız, ateşini ölçeceğiz. Otel doluluk oranlarımızı bakanlıkların belirlediği kapasitede ayarladık." diye konuştu.

Avcı, Kartalkaya'yı tercih edenlerin gönül rahatlığıyla tatillerini yapabileceğini kaydetti.