Kartlı ödemeler aralıkta 1 trilyon liraya dayandı Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 978.3 milyar lira oldu

BKM, aralık ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 117.7 milyon, banka kartı sayısı 189.5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 90 milyon oldu.

Aralık ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116 artarak 978.3 milyar lira oldu.

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Kartlı ödemelerin 818.2 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 142.6 milyar lirasında banka kartları, 17.5 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 78 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 128 olarak kayıtlara geçti.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1 milyar 445 milyona çıktı.

Kartlı ödemelerin 809.8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 525.4 milyonu banka kartları, 109.9 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.