Kartlı ödemelerde yüzde 116'lık artış Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 887,9 milyar lira oldu

BKM, kasım ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 115,8 milyon, banka kartı sayısı 188,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 88 milyon oldu.

2022 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 18’lik, banka kartı sayısında yüzde 12’lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 26’lık artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 391,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 887,9 milyar lira oldu.

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Kartlı ödemelerin 733,7 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 138 milyar lirasında banka kartları, 16,2 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 124, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 82 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 123 olarak kayıtlara geçti.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasım ayında yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,4 milyara çıktı.

Kartlı ödemelerin 776,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 520,9 milyonu banka kartları, 103,2 milyonu ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayısında büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 17 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde bu oran yüzde 41 olarak belirlendi.