"432 parçanın hepsi çok nadide eserler. Bu koleksiyon dünyada tek. Yapan ustasının, yaptıran üst düzey komutanların ve Karun'un hayal dünyasını, o dönemin sanatını, o dönemin zenginliğini, her şeyi gösterecek şekilde tasarlanmış bir koleksiyon. Bu eserleri sipariş eden kişi, bu eserlerin kalıplarını da hazineyle birlikte muhafaza etmiş. Kopyasının veya çoğaltılmasının imkanı olmadığı için eşsiz ve benzersiz bir koleksiyonumuz var. Hepsi birbirinden ayrı, hepsi birbirinden değerli eserler."