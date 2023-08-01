Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Kas gücünü artıran şifa deposu içecek! Spora başlamadan önce ve sonra mutlaka için

        Kas gücünü artıran şifa deposu içecek! Spora başlamadan önce ve sonra mutlaka için

        Özellikle spor yapanlar için kas gücünü artırmak oldukça önemli. Sağlıklı kilo vermek fazla yağlardan kurtulurken aynı zamanda kas oranını artırmakla meydana gelir. Kas gücünü artırmak için ise pancar suyu muhteşem bir alternatif. Daha güçlü kaslar için bu nitrat ağırlıklı içeceği mutlaka tüketin.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni çalışmalar pancar suyunun kas gücünü artırdığını gösterdi. Mayo Clinic'e göre fiziksel aktivitelerle kendinizi yaralamadan başa çıkmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda verimli bir şekilde kalori yakmanıza da olanak tanırlar.

        2

        Bu nedenle kaslarınıza, şaşırtıcı bir şekilde pancar suyu içmeyi de içerebilen, ihtiyaç duydukları güçlendirici şefkatli ilgiyi vermelisiniz. Evet, bunun için en iyi seçenek pancar suyu. Yeni bir çalışma, bu özel içeceğin yanı sıra diğer nitrat açısından zengin yiyecek ve içecek seçeneklerinin kas gücünü artırabileceğini bulmuştur.

        3

        Acta Physiologica'da yayınlanan çalışma, Birleşik Krallık'taki Exeter Üniversitesi, Avustralya Queensland Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden araştırmacıları içeriyordu.

        4

        Randomize, çapraz çalışma sırasında, sağlıklı olduğu düşünülen 10 erkekten potasyum nitrat veya plasebo tüketmeleri istendi. Katılımcılar ayrıca nitrat veya plasebo tüketmeden önce, 1 saat sonra, 3 saat sonra ve son olarak egzersiz yaptıktan sonra (özellikle diz ekstansörlerinin maksimum 60 kasılması) dahil olmak üzere dört aşamada kas biyopsilerine katıldılar.

        5

        Sonuçlar karşılaştırıldığında araştırmacılar, potasyum nitrat alan katılımcıların solüsyonu aldıktan sonra saatlerce bacak kaslarında daha fazla nitrat olduğunu buldular. Araştırmacılar ayrıca, potasyum nitrat alanların, plasebo verilen katılımcılara kıyasla kas torkunda ve kas kuvvetinde yüzde 7'lik bir artış gördüklerini belirtti.

        6

        Exeter Üniversitesi'nde uygulamalı fizyoloji profesörü olan çalışmanın ilgili yazarı Dr. Andrew M. Jones, Medical News Today'e "İlk kez egzersizden önce kaslardaki nitrat seviyelerinin kasların üretebileceği güç miktarıyla ilişkili olduğunu gösterdik" dedi.

        7

        Jones, "Bunun muhtemelen [t] kasın kasılma yeteneğini geliştirmek için nitratı kullanıyor gibi göründüğü gerçeğinden kaynaklandığını açıkladı, biz nitratı nitrik okside dönüştürerek bunun da kasılma aparatı üzerinde etkileri olduğunu düşünüyoruz." diyor.

        8

        Aegle Nutrition'a kayıtlı diyetisyen Dan Gallagher, "Araştırmaya dayanarak, belirli yiyecek ve içeceklerde bulunan nitratların kas gücünü artırmaya yardımcı olabileceğine katılıyorum." diyor.

        9

        Gallagher, "Nitratlar, vücut tarafından üretilen nitrojen-oksijen molekülleridir ve ayrıca kereviz ve marul gibi belirli gıdaların yanı sıra pancar suyunda da bulunabilir."

        10

        Nitrat içeren yiyecek veya içecekleri tükettiğinizde, "Oksijenin daha verimli bir şekilde enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olurlar, bu da egzersiz sırasında dayanıklılığı ve gücü artırır."

        11

        Normal menünüze daha fazla nitrat açısından zengin seçenekler eklemekle ilgileniyorsanız, Gallagher "ıspanak, roka, hindiba, turp, kiraz, kızılcık, greyfurt suyu, domates suyu, havuç suyu ve diğer yeşil yapraklı sebzeler" önerir.

        12

        Gallagher, "Bu yiyecekleri yemek, yüksek nitrat içeriği nedeniyle kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

        13

        Ayrıca, bu sebzeler A ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve demir gibi mineraller içerir. Bunların tümü sağlıklı cilt ve kemikleri desteklemek gibi daha fazla sağlık yararına sahiptir." diyor.

        Göbek yağlarını yakan 12 içecek!
        Göbek yağlarını yakan 12 içecek!
        Bu sağlıklı atıştırmalıklar kilo aldırmıyor!
        Bu sağlıklı atıştırmalıklar kilo aldırmıyor!
        Hepimiz çöpe atıyorduk! Meğer şifa deposuymuş
        Hepimiz çöpe atıyorduk! Meğer şifa deposuymuş
        Bu alışkanlıklara dikkat! Olduğunuzdan yaşlı gösteriyor
        Bu alışkanlıklara dikkat! Olduğunuzdan yaşlı gösteriyor
        Sadece 10 dakikada tüm selülitlerden kurtulun
        Sadece 10 dakikada tüm selülitlerden kurtulun
        14 günde dümdüz bir karın için 14 basit yol!
        14 günde dümdüz bir karın için 14 basit yol!
        Uzun yaşamın sırrı bunlarda saklı!
        Uzun yaşamın sırrı bunlarda saklı!
        Sadece 3 malzeme yetiyor! Fazla kilolara ve ağrılara son
        Sadece 3 malzeme yetiyor! Fazla kilolara ve ağrılara son
        Protein alımınızı artırmanın 15 kolay yolu!
        Protein alımınızı artırmanın 15 kolay yolu!
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Ay manzaraları
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        RTÜK'ten Disney +'a inceleme
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!