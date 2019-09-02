Kaş ilçesi Lengüme Mahallesi Şifalısu mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, 7 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Yoğun duman nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. Bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

BAŞKAN ULUTAŞ: KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Lengüme ve Yuvacık mahalleri arasında saat 15.00 sıralarında çıkan orman yanını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Rüzgârın etkisiyle yayılan yangına 7 helikopter, 35 arazöz, 6 su tankeri ve 150 orman işçisiyle müdahale edildiğini kaydeden Başkan Ulutaş, "60 hektarlık bir alanı etkileyen yangın. Kontrol altına alınan bölgelerde yeniden yangın çıkıyor. Yoğun bir duman var. Belediyemizin bölgede hazır bekletilen arazöz ve diğer unsurları da Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinesinde çalışmalara destek oluyor. Henüz yerleşim yerini tehdit eden bir durum yok. Yangının ilerleyişini takip ediyoruz. Yerleşim yerleriyle ilgili şu an problem yok. Rüzgar kesildi. Hava kararmadan kontrol altına alınacağını tahmin ediyorum" dedi.