Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen alevler yakındaki bir seraya ulaştı. Sıçrayan alevlerin söndürülmesinin ardından zarar gören seranın onarılmasına başlandı.

Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çayköy Mahallesi Ovagölü mevkisindeki sazlık alanda başlayan yangının Yeşilköy Mahallesi Hayıtlı mevkisine kadar ulaştığını söyledi.

Yeşilköy Mahallesinde bulunan bir seranın yangından dolayı zarar gördüğünü ifade eden Yazıcı, "İtfaiye ekiplerinin araçları sazlık alanın bataklık olmasından dolayı ulaşamadığından söndürme işleminin yapılmasında güçlük yaşanıyor. 3 itfaiye aracı, 2 belediye su tankeri ve 12 itfaiye eri ile yangına müdahale ediliyor, yangını söndürme işlemi devam etmektedir. Yangının kaynağı ile ilgili idari tahkikat sürdürülmektedir." dedi.