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        Haberler Gündem Güncel Kaş yağlı pehlivan güreşleri 19 Ekim'de | Son dakika haberleri

        3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri 19 Ekim'de yapılacak

        3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, etkinliğe tüm halkı davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:36
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        Kaş yağlı pehlivan güreşleri 19 Ekim'de
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        3. Kaş Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri, 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

        Antalya'nın Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, ilçeye bağlı Kınık Mahallesi'ndeki statta gerçekleştirilecek.

        Aralarında başpehlivanların da bulunduğu onlarca güreşçinin katılacağı etkinliğin, yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, etkinliğe tüm halkı davet etti.

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