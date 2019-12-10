Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Fatih'te 4 ay içerisinde 4 ayrı iş yeri soyuldu. Çalışma yapan Hırsızlık Büro Amirliği'nin hırsızların yönteminin aynı olduğunu fark etti. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde hırsızların 3 kişi oldukları tespit edildi.

Yapılan çalışmanın ardından polis, şüphelilerden birini tespit etti. Bu şüpheli Moldova uyruklu İvan B. idi. Adresi tespit edilen İvan B.'ye operasyon düzenlendi. İvan B. ve birlikte kaldı belirlenen kız arkadaşı, Christina G. yakalandı.

KAFES DÖVÜŞÇÜSÜ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen İvan B. ve arkadaşı incelemeye alındı. Yapılan araştırmada İvan B.'nin Moldova'da profesyonel kick boksçu ve aynı zamanda kafes dövüşçüsü olduğu ortaya çıktı. 4 yıl önce İstanbul’a geldiği öğrenilen İvan B.'nin aynı zamanda tekstil işleriyle uğraştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından İvan B. tutuklandı. Olayla ilgili 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.