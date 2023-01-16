KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla’nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer’in içi hiç rahat değildir ve Leyla’nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan’ın peşindedir.