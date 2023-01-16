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Kasaba Doktoru final mi yapıyor? Kasaba Doktoru bitiyor mu?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Kasaba Doktoru, final iddialarıyla gündeme geldi. Bir süredir Çarşamba günleri ekranlara gelen dizinin final yapıp yapmayacağına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Kasaba Doktoru final mi yapıyor ve neden final yapıyor? Kasaba Doktoru bitiyor mu?

    Yeni sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri olan Kasaba Doktoru'ndan üzücü bir haber geldi. Bir süredir sosyal medyada hakkında final yapacağı iddiaları çıkan dizinin akıbeti ile ilgili TRT1'den açıklama geldi. İşte, detaylar...
  • Kasaba Doktoru final mi yapıyor ve neden final yapıyor? Kasaba Doktoru bitiyor mu?

    KASABA DOKTORU FİNAL Mİ YAPIYOR?

    TRT1'de yayınlanan Kasaba Doktoru'nun bu hafta final yapacağı ve son kez izleyicisinin karşısına çıkacağı açıklandı.

    Dizinin final sebebinin ise reytinglerdeki beklentinin altında kalması olduğu iddia ediliyor.
  • Kasaba Doktoru final mi yapıyor ve neden final yapıyor? Kasaba Doktoru bitiyor mu?

    KASABA DOKTORU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Leyla yıllar önce olduğu gibi bir mesaj atarak ortadan kaybolur. Uluçınarlılar Leyla’nın yaşadıklarından dolayı kafasını dinlemeye gittiğini düşünmektedir fakat Ömer’in içi hiç rahat değildir ve Leyla’nın izini sürmeye karar verir. Yalçın ise Hakan’ın peşindedir. 
  • Kasaba Doktoru final mi yapıyor ve neden final yapıyor? Kasaba Doktoru bitiyor mu?

    Neslihan, yakında görülecek miras davasına odaklanır. Leyla, Kerem’in elinden kurtulmanın yollarını arar fakat başarılı olamaz. Ömer, Kerem’in geçmişiyle ilgili bilgilere ulaştığında şüphesinde haklı olduğunu anlar. Bu sırada Hakan gireceği zorlu ve deneysel ameliyattan önce bir tedavi görmeye başlar. Mine ona destek olmaktadır. 
  • Kasaba Doktoru final mi yapıyor ve neden final yapıyor? Kasaba Doktoru bitiyor mu?

    İkisi de Yalçın’ın Hakan’ın elinin durumunu öğrendiğinden habersizdir. Gümüşok Grubu’ndan hastanenin şartlarını gözlemlemek için gelen bir müfettiş Hakan’ın zor bir duruma girmesine sebep olur. Hakan, Yalçın ile girdiği ameliyatta elinin durumunu saklayabilecek midir? Ömer, Leyla’yı Kerem’in elinden kurtarabilecek midir?

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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