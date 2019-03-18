Saat 04.00 sıralarında, Bitez Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olan, Mahmut Hakalan'a ait kasap dükkanına kapısını zorlayarak giren 2 kişi, hırsızlık yaptı.



Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda kapüşonlu ve şapkalı 2 hırsız, işyerindeki çoğunluğu madeni para olan 4 bin lirayı, dizüstü bilgisayarı, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi Mahmut Hakalan, hırsızlık yapıldığını fark etti. Hakalan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı ve parmak izi aradı. Hırsızların belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.