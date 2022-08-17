Kasap, denetime gelen ekipleri bıçakla kovaladı! 0:00 / 0:00

DHA

Güngören'de esnaf denetimi yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 3 görevlisi, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. DHA'nın haberine göre, şüpheli denetçileri bıçakla kovalarken, yaralanan olmadı. Kasap Aydın A. tutuklandı. İlçede 3 Ağustos Çarşamba günü, denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasap Aydın A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN ESNAFI DA TEHDİT ETTİ Şüpheli dükkanına denetime gelen E.S.K., B.S. ve Ö.U.'nun dışarı çıkmasını istedi. Tarım müdürlüğü ekibinin denetim yapmak zorunda olduğunu belirtmesi üzerine sinirlenen Aydın A., elindeki bıçakla saldırdı. Kasap dükkanından çıkarak koşmaya başlayan denetçileri bıçakla kovalayan Aydın A., müdahale etmek isteyen esnafı da tehdit etti.