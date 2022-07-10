İkinci günde de yoğun kurban kesimi 0:00 / 0:00

İHA

Edirne'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, ikinci gün kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için kasapların yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıyma ve kuşbaşına dönüştürerek para kazanıyor.

Bu yıl zam yapmadıklarını dile getiren kasapların, kıyma ve kuşbaşının kilogramını 5 TL'den çektikleri öğrenildi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan vatandaşlardan Serkan Aydınlı, “Dün kurbanımızı aldık. Kesimini yaptırdık bugün de kasabımıza getirdik. Burada kestiğimiz kurbanlarımızı parça et ve kıyma olarak yaptıracağız.

Yaptırmış olduğumuz etleri de götürüp komşularımıza, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ve akrabalarımıza dinimiz gerekleri çerçevesinde dağıtacağız. Dün kesimhanede de yoğunluk vardı, bugün kasaplarda da aşırı bir yoğunluk var. İnsanlarımızın durumu iyi, güzel bir şekilde kurbanlar kesildi. Allah herkesin hayırlarını kabul etsin” dedi.

35 senedir kasaplık yaptığını aktaran İrfan Yılmaz ise, “Dün 35 tane tosun kestik. Bugün de kasabımıza gelerek kurban kesen vatandaşlarımızın etlerini hazırlıyorum. Çok şükür işlerimiz gayet iyi bir durumda, bu işi seviyorum” diye konuştu.