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Kasapoğlu ve Çavuşoğlu'ndan Milli Takım sözleri

A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu de, "Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu. Kardeş takım Azerbaycan'ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz" diye konuştu

Kasapoğlu ve Çavuşoğlu'ndan Milli Takım sözleri

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı beraber izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kardeş Azerbaycan ile A Milli Futbol Takımı arasında dostça, kardeşçe bir maç izlediklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Tabi takımımız bu manada Antalya’da kampını sürdürüyor, futbolcularımız, hocamızla, federasyonumuzla beraber. Bakanımız da sağ olsun yanımızdaydılar. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizi gururla temsil edecekler, ona inanıyoruz. Tabi aynı zamanda Azerbaycan Federasyon Başkanımız Rövnak Abdullayev beyefendide birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan, Türkiye kardeşliği inşallah ilelebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: MİLLİ TAKIMIMIZ ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU GİDECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Şampiyonu öncesi iki kardeş takımın benim memleketi Alanya’da hazırlık maçı yapmasından memnun olduğunu belirterek, "Bugün gerçekten iyi bir hazırlık maçı oldu. Azerbaycan Milli Takımı’nı da çok iyi gördük. Mücadele eden bir takım. Milli Takımımız da inşallah Avrupa Şampiyonası'nda önce gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Şenol hocamızın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugün iyi bir hazırlık maçımız oldu. Takımımızda formda, iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet iki devlete yakışır bir hazırlık maçı oldu. Ayrıca bazı maçlarımızı da Azerbaycan’da oynayacağız. Kardeş takım Azerbaycan’ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı. Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de Azerbaycan lehine tezahürat yaptılar" diye konuştu.

"KARABAĞ’IN KİME AiT OLDUĞU GAYET GÜZEL BİR ŞEKİLDE HATIRLATTILAR"

Spora siyaseti karıştırmadığını aktaran Çavuşoğlu, "Milletimizin duyguları hem Azerbaycan’da hem de Türkiye’de yüksek derece. Karabağ’ın kime ait olduğu gayet güzel bir şekilde hatırlattılar. Korona virüs tebrikleri kapsamında az sayıda stadyuma gelen seyircilerimize özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAYEV: TÜRKİYE ŞANSLI BiR ÇIKIŞ YAKALAYACAK

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Rövneg Abdullayev, Türkiye’ye başarılar dilediğini ifade ederek, "İnanıyorum ki Roma’dan galip gelecekler. Azerbaycan’da biz taraftarlarla Türkiye’nin zaferlerini seyredeceğiz ve zaferler diliyorum. İnanıyorum ki Bakü stadında Türkiye şanslı bir çıkış yakalayacak ve biz Azerbaycanlı taraftarları sevindirecek" açıklamasında bulundu.

NİHAT ÖZDEMİR: GÜZEL BİR MAÇ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ise şunları söyledi:

"2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık dönemine Antalya'da başladık. Bugün de dost kardeş Azerbaycan ile ilk hazırlık maçımızı yaptık ve ilk hazırlık maçımızı da her zaman bizi sıcak duygularla kabul eden ağırlayan misafirperverliğiyle her zaman gönlümüze taht kuran Alanya'da başladık. İkinci maçımızı da Antalya'da Gine ile oynayacağız. O da 31 Mayıs Pazar günü olacak. Güzel bir maç oldu, iyi bir mücadele oldu. Her zaman bakanımızın dediği gibi iki devlet tek millet sloganıyla taraftarlar maç boyu desteklediler. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda ilk maçımız Azerbaycan ile oynadık. Çünkü iki önemli Galler ve İsviçre maçımızı Bakü'de oynayacağız. Bu bir başlangıçtır. İnşallah başarılarımız devam edecek ve grubumuzdan da çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımızla yolumuza devam ediyoruz."

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