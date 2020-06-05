Kasaptan hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı - ADANA

AA

ADANA (AA) - Karoğlu'nun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Ekip, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheli bir aracın izini sürdü.Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekip, plakasını tespit ettiği aracın bir süre önce kiralandığı bilgisine ulaştı.Aracın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir kasabın önünde durduğu ve içinden çıkan üç kişinin bagajdan çıkardıkları etleri buraya taşıdıkları belirlendi.Polis, şüphelilerin hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan Casım G. (33) ile kardeşi Mahmut G. (30) ve C.N. (39) olduğunu belirledi.- Etleri sattığı iddiasıZanlılardan Casım G. ile etlerin taşındığı kasabın sahibi olduğu belirlenen Mahmut G. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer zanlı ise adresinde bulunamadı.Gözaltına alınan zanlıların haklarındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli Mahmut G'nin etleri kendi kasabında sattığı ileri sürüldü.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Casım G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, kardeşi Mahmut G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde Mehmet Şükrü Karoğlu'na (24) ait kasabın kapı kilidi kırılarak dolaptaki 200 kilogram et çalındı.Karoğlu'nun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Ekip, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheli bir aracın izini sürdü.Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekip, plakasını tespit ettiği aracın bir süre önce kiralandığı bilgisine ulaştı.Aracın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir kasabın önünde durduğu ve içinden çıkan üç kişinin bagajdan çıkardıkları etleri buraya taşıdıkları belirlendi.Polis, şüphelilerin hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan Casım G. (33) ile kardeşi Mahmut G. (30) ve C.N. (39) olduğunu belirledi.- Etleri sattığı iddiasıZanlılardan Casım G. ile etlerin taşındığı kasabın sahibi olduğu belirlenen Mahmut G. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer zanlı ise adresinde bulunamadı.Gözaltına alınan zanlıların haklarındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Şüpheli Mahmut G'nin etleri kendi kasabında sattığı ileri sürüldü.İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Casım G. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, kardeşi Mahmut G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.