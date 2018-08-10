Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 kişinin yargılandığı davada mahkeme, 14 kişinin tahliyesine hükmetti.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Savcının mütalaasının ardından duruşmaya müzakere için ara veren Mahkeme Başkanı Bayram Kantık, daha sonra ara kararı açıkladı.

Yakalamalı sanıkların yakalamalarının beklenmesine hükmeden heyet, bir kısım sanıklar, müdafileri ve Deniz Baykal vekilinin tefrik ve birleştirme talepleri hakkında daha önce karar verildiğinden, yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar için uygulanan adli kontrol şartının kaldırılması yönündeki talepleri reddetti, tutuksuz yargılanan ve savunması alınıp duruşmalardan vareste tutulmak isteyen sanıkların bu taleplerini ise kabul etti.

Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış ancak başka davadan hükümlü sanık Ömer Altıparmak ile Hami Güney, Sedat Zavar, Abdülhalim Sönmez, Ahmet Ümit Seçkin, Ertan Aslan, İzzet Yılmaz, Mehmet Demirbilek, Nurullah Karataş, Okan Aytekin, Osman Gülbel, Yener Dönmez, Şaban Albayrak ve Abdül Köksal’ın yurt dışı çıkış yasağı da konularak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 25 Eylül'e ertelendi.

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