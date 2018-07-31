Kashima - FC Tokyo maçı rakamları

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Kashima, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü FC Tokyo takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Kashima 26 puanla 7. sırada, FC Tokyo 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Tokyo, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 434 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashima kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Tokyo sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Kashima son hafta oynanan Iwata maçında 0-0 berabere kaldı.

FC Tokyo, Gamba Osaka karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kashima, 14 gol attı ve 7 gol yedi.

FC Tokyo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. FC Tokyo, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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