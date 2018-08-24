Kashima - Iwata maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Kashima, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Iwata takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Kashima 35 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Iwata 31 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Iwata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 161 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashima kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Iwata sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Kashima son hafta oynanan Iwata maçında 0-0 berabere kaldı.

Iwata ise Kashima maçında 0-0 berabere kaldı.

Kashima, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 9 gol yedi.

Iwata, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Iwata 9 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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