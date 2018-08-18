Kashima - Yokohama FM maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig maçında Kashima ile Yokohama FM, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:30. Kashima 32 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Yokohama FM 23 puanda ve 14. sırada. Kashima son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Yokohama FM son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 487 kodlu maçı oynayanlar; Kashima galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.30, Yokohama FM galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Kashima son haftadaki Iwata müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Yokohama FM ise Urawa karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kashima, 16 gol attı ve 9 gol yedi.

Yokohama FM, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yokohama FM 17 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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