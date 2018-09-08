Kashiwa - Kofu maçı rakamları

Japonya Lig Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Kashiwa, 09 Eylül 2018 Pazar günü Kofu takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Kashiwa 1 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Kofu 1 puanda ve 4. sırada. Kashiwa, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kofu, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 486. İddaa'da Kashiwa kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Kofu kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Kashiwa son haftadaki Hiroshima müsabasında 1-0 kazandı.

Kofu, Sendai karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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