Kashiwa - Shonan Bellmare düellosu

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Kashiwa, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Shonan Bellmare takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Kashiwa 20 puanla 15. sırada, Shonan Bellmare 22 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kashiwa, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shonan Bellmare, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 441 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashiwa kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Shonan Bellmare sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Kashiwa son haftadaki Shonan Bellmare müsabasında 1-3 yenildi.

Shonan Bellmare ise Kashiwa karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kashiwa, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Shonan Bellmare, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Shonan Bellmare, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ