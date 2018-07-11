Kashiwa - Yamagata sahaya çıkıyor

Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Kashiwa, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Yamagata takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Ev sahibi Kashiwa, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yamagata, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 526. İddaa'da Kashiwa kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Yamagata kazanır 4.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Kashiwa son haftadaki Gamba Osaka müsabasında 3-1 yenildi.

Yamagata, Sendai karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.