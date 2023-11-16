KAŞIK ATILDI! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti, eleme adayı kimler?

KAŞIK ATILDI! MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme potasına kim gitti, eleme adayı kimler?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef All Star'da günün konsepti Türk Devletleri Teşkilatı'na üye (Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye, Özbekistan) ülkelerine özgü yemekler yapıldı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim aldı, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Şefler yarışmacılardan, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin yemeklerini (orama, pirohu, lagman, tuy palovi, doğrama, lüle kebabı, somloi galuska) yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

3 Şurada Paylaş!









MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Hasan şeflere kaşık attırarak ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.