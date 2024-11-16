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        Haberler Bilgi Magazin KAŞIK GECESİ | MasterChef kim kaşık aldı? 16 Kasım MasterChef kaşık alan isim açıklandı mı? Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef kim kaşık aldı, ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef ödül oyunu için heyecan dorukta! Ödül oyununda bireysel mücadele devam ederken oyunun galibi merak konusu oldu. MasterChef yarışmacıları 16 Kasım akşamı kadınbudu köfte yapıyor. Otuz dakikalık süre içinde bir kişi kadınbudu köfteyi başarılı şekilde yaparak jürilerden kaşık aldı. Peki, MasterChef kim kaşık aldı? 16 Kasım MasterChef kaşık alan isim açıklandı mı? Masterchef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef 16 Kasım Cumartesi günü yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 16:47 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:09
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        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasındaki bireysel rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan lezzetli kadınbudu köfte hazırlamalarını istedi. Peki, 16 Kasım Cumartesi ödül oyununu kim kazandı, kaşık alan yarışmacı açıklandı mı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, KAŞIĞI KİM ALDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MASTERCHEF 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın potaya giden 4. ismi Alper oldu.

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 3 ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son takım oyununu Kırmızı Takım kazandı. Eleme adayı ise Eda oldu.

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        MASTERCHEF 1. ve 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı ise Kerem kazandı.

        Haftanın ikinci dokunulmazlığını da Kırmızı Takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı Onur alırken eleme adayı Ezgi oldu.

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        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen isim Nigar oldu.

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