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Bartın’da çeşitli vatandaşları arayıp kendisini savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtan 28 yaşındaki M.B. isimli şahıs ‘İsmin Kaşıkçı cinayetinde geçiyor Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var’, ‘Fetö terör örgütü kimliğini kullanıyor’ şeklinde söylemlerle para istedi. 1943 doğumlu S.A. isimli vatandaşı dolandırmayı başaran zanlı Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan şikayetin ardından Ankara ilinde kıskıvrak yakalandı.
İTİRAF ETTİ
Zanlı emniyette alınan ifadesinde bir vatandaşı daha dolandırmak üzere olduğunu itiraf etti. Zanlının yakalandığı sırada Ankara’nın Keçiören ilçesinde oturan bir vatandaşa taksi hattını sattırdığı ve 460 bin lirayı almak üzere olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ALDATILDIM"
Diğer yandan Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek parasını geri alan S.A.’da, "Ben dolandırıldım. Muhterem İl Emniyet Müdürlüğümüz bu konu üzerinde gayretle çalıştılar. En kısa zamanda bizi dolandıran şahsı yakaladılar. Bunu memleketimize getirip gereken cezasını vermek üzere harekete geçtiler. Ben İl Emniyet Müdürlüğümüzde çalışan alt ve üst tabakaya kadar hepsine teşekkür ediyorum. Bizlere devamlı süratle tenkit ederek, altın, bilezik gibi mallarımızı almak için aldatma yoluna gidiyorlar. Kati süratle bunlara inanmamamızı istirham ediyorum. Bu konuda emniyetteki ve jandarmadaki, adliyedeki kardeşlerimiz bizlere para istemiyorlar. Ben boşa geldim, aldatıldım. Sizler aldanmayın. Emniyetteki, jandarmadaki, adliyedeki kardeşlerimiz inşallah sizlere her türlü yardımda bulunacaktır" dedi.
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