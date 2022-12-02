Kasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in kasım ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Adana'da düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Bakan Muş'un da açıkladığı gibi kasım ayında yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolara ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek kasım ayı ihracat performansını gerçekleştirdiklerine işaret eden Gültepe, ocak-kasım döneminde bu rakamın 231,2 milyar dolara, son 12 ayda ise 253,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

2022 için öngördükleri 250 milyar dolar ihracat hedefi için artık son düzlüğe girildiğini ifade eden Gültepe, "Hizmet ihracatımız da, eylül itibarıyla son 12 ayda 85,3 milyar dolara ulaştı. Taşımacılık gelirlerimiz 34, turizm gelirlerimiz 39 milyar doları aştı. Mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatında da rekorumuzu yenileyeceğiz. İnşallah aralık ayını da en iyi şekilde tamamlayıp hedefe ulaşıp geçmenin gururunu paylaşacağız. Bir ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla tarihimizin en yüksek yıllık ihracat rakamını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

SEKTÖR ÖZELİNDE OTOMOTİV İLK SIRADA YER ALDI

Sektör rakamlarına ilişkin bilgi veren Gültepe, "Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv bu ay da ilk sıradaki yerini korudu. Kasım ayında ilk 5 sektörümüz, 2,9 milyar dolarla otomotiv, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,3 milyar dolarla çelik sektörü şeklinde sıralandı. Elektrik-elektronik, hububat ve bakliyat, makine, savunma ve havacılık, zeytin ve zeytinyağı sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi" dedi.

Bu ay 45 ilin ihracatını artırdığına değinen Gültepe, "En çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara ve İzmir şeklinde sıralandı. Adana, kasım ayında 255 milyon dolar ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren 14. ilimiz oldu. Adanalı ihracatçılarımız 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 2,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Adana aralık ayı ihracatıyla beraber inşallah 3 milyar doları aşacak" şeklinde konuştu.

'SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACATIMIZ 9 KAT ARTTI'

TİM Başkanı Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD ve Irak şeklinde sıralandığını bildirdi.

Bazı ülkelerde dikkat çekici artışlar kaydedildiğini aktaran Gültepe, "Filipinlere ihracatımız 10 kat, Suudi Arabistan’a ihracatımız 9 kat arttı. Özellikle Suudi Arabistan’a ihracatımızda önemli bir toparlanma süreci görüyoruz" dedi.

Gültepe, ülkeler bazında hedeflerinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, bu hedefler doğrultusunda bir yandan katma değerli üretimi artırmak, diğer yandan yeni pazarlar bulmak için yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

Mevcut ve potansiyel pazarlara düzenledikleri ticaret heyetleriyle yeni iş birlikleri geliştirdiklerini vurgulayan Gültepe, "Bugün bir heyetimiz Güney Kore’de, bir diğer heyetimiz Endonezya’da bulunuyor. Önümüzdeki hafta İsrail’den kalabalık bir alım heyetini İstanbul’da ağırlayacağız. Özetle ticaret diplomasisini aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla hem ana pazarlarımızda etkinliğimizi korumaya hem de uzak pazarlara açılmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gültepe, 1.973 firmanın bu ay ilk kez ihracat yaptığını belirterek, "Bu yeni ihracatçılarımız arasında Adana’dan da 41 firmamız bulunuyor. Yeni firmalarımız kasım ayında 105,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 1,70 dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

'ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİN BÜYÜME HIZINDA BİR DÜŞÜŞ GÖRÜYORUZ'

Gültepe, "Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye ekonomisi 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetti. İhracat, bu büyümede yine en büyük katkıyı sağladı. Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,9 puan oldu. Büyümenin yüzde 17’si net ihracatın katkısıyla gerçekleşti. İlk iki çeyreğe göre, üçüncü çeyreğin büyüme hızında bir düşüş görüyoruz. Bu düşüş ana pazarlarımızdaki ekonomik durgunluktan kaynaklanıyor. Yani bir süredir beklediğimiz gibi yurt dışı talep düşüşüne bağlı negatif gelişmelerin sonuçlarını görmeye başladık. Üstelik küresel piyasalardaki belirsizlik artarak sürüyor. Önümüzdeki sis bulutu nedeniyle önümüzü görmekte zorlanıyoruz" diye belirtti.

Enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceği tahmin ediliyor diyen Gültepe, "Gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomi ve ticaretin hâlâ canlı olduğu görülüyor. Önümüzdeki yıl bu ülkelerin tamamında büyüme bekleniyor. Bu durum bize yıllardır üzerinde düşünüp konuştuğumuz pazar çeşitliliğini sağlayabilmemiz için fırsatlar sunuyor. Mevcut kapasitemizi bu ülkelere yönlendirme imkânına sahibiz. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, Asya, Latin Amerika ve Afrika’nın gelişmekte olan pazarları hedeflerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu.

'FİNANSMANA ERİŞİM KONUSUNDAKİ SIKINTILARIN DA EN KISA SÜREDE AŞILACAĞINA İNANIYORUM'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ticarette dönemsel iniş çıkışlar olabildiğine dikkati çekerek, kendilerinin olaya uzun vadeli baktıklarını ve stratejilerini eylem planlarına göre yaptıklarını kaydetti.

Uzun vadede Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokma vizyonu ile çalıştıklarını aktaran Gültepe, 2 yıl içinde de 300 milyar doları aşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bu hedefler için ihracatı her yıl en az yüzde 10 artırmaları gerektiğini belirten Gültepe, "Dolayısıyla yeni yatırım yapmamız, mevcutların teknolojilerini yenilememiz gerekiyor. Böylesine kritik bir süreçte finansmana erişim şartlarının iyileştirilmesi önem arz ediyor. Son haftalarda ticari kredi büyümelerinde kısmi bir artış başladı. Firmalarımızın yatırım iştahını canlı tutmak, ihracatı sürdürülebilir kılmak ve istihdamı artırmak için bu büyümenin ivmelenerek süreceğini ümit ediyoruz. Ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracatın hız kesmemesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için finansmana erişim hayati önem taşıyor. Hükümetimiz bugüne kadar ihracata ve ihracatçımıza desteğini hiç esirgemedi. Ben finansmana erişim konusundaki sıkıntıların da en kısa sürede aşılacağına inanıyorum" dedi.