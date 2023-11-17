Haberler Gündem Kasım ayı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023 | Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman yatacak? Kasım ayının gelişiyle birlikte emekli maaşı ödeme tarihleri SSK ve Bağ-Kurluların gündemini meşgul etmeye başladı. Cumhuriyetin 100. yılına özel çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri başladı. Sosyal medya platformlarında emekli maaşı ödeme günlerinin değiştiğine dair bir iddia ortaya atılırken, konuya ilişkin en net açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan bu açıklama, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 2023 Kasım emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 19:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:11 facebook

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Emekli maaşları bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ödemelerinin değiştiğine yönelik yapılan haberlere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak?" İşte 2023 SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli maaşlarının hesaba yatacağı tarih...

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "emeklilerin maaş tarihlerinin değiştiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.