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        Haberler Bilgi Ekonomi Kasım ayı emekli promosyon kampanyaları devam ediyor! Hangi banka kaç TL nakit emekli promosyon veriyor, şartları nelerdir?

        Kasım ayı promosyon kampanyaları devam ediyor! Hangi banka kaç TL nakit promosyon veriyor?

        Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan almaya taahhüt veren emekliler, aldıkları maaş tutarına karşılık olarak belirlenen nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. İşte, Kasım ayı nakit emekli promosyonu veren bankalar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:07
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        1

        Emekli promosyon kampanyaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Emeklilere, maaşını 3 yıl süreyle bankaya taşıması karşılığında verilen nakit promosyonlar, maaşın tutarına göre belirleniyor. İşte, Kasım 2024 emekli promosyonu veren bankaların listesi...

        2

        ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

        10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

        15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

        20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

        3

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        4

        ŞEKERBANK EMEKLİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

        10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

        15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

        20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

        5

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

        10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

        15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.

        6

        GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

        10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon,

        15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,

        20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.

        7

        YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

        9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;

        10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;

        15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;

        20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

        Banka fatura talimati gibi ek durumlarda nakit promosyonunu artırıyor. Bunun için bankanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

        8

        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

        0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,

        10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,

        15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

        9

        TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

        TEB 2024 emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;

        0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL promosyon,

        10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,

        15.0000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon,

        20.000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.

        10

        VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

        10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

        15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

        20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

        11

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

        10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon

        15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

        12

        QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

        Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

        Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

        Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon ödeme yapılıyor.

        13

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

        10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

        10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

        15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

        20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

        14

        FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

        10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

        15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

        20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

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